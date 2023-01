Durante a ação, 43 carros foram autuados e oito veículos que faziam o transporte irregular foram multados e rebocados - Divulgação / Detro-RJ

Durante a ação, 43 carros foram autuados e oito veículos que faziam o transporte irregular foram multados e rebocadosDivulgação / Detro-RJ

Publicado 14/01/2023 10:20

Rio - O Detro-RJ e o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (Bptur) fizeram, na última sexta-feira (13), mais uma operação integrada nos acessos do Corcovado, tanto no Cosme Velho, como no Mirante Dona Marta e na Estrada das Paineiras, na Zona Sul.

A ação contou também com a participação da Guarda Municipal (GM) e da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), tendo como objetivo reprimir irregularidades nos acessos ao ponto turístico e proporcionar conforto e segurança aos turistas que visitam o Corcovado.

Oito veículos que faziam o transporte irregular foram multados e rebocados e um outro carro, autuado. O Bptur ainda conduziu cinco pessoas para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) onde foram autuadas por exercício ilegal da profissão.

Um homem foi encaminhado para a 9ª DP (Catete) por desacato, enquanto 42 veículos acabaram autuados por estacionamento irregular.

Foram fiscalizados o transporte irregular, a ação de flanelinhas, a permissão de motoristas regularizados para levar turistas ao alto do Corcovado, entre outros itens. As ações continuarão em pontos turísticos por tempo indeterminado.