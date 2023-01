Placa da Avenida Roberto Dinamite, em homenagem ao ídolo cruzmaltino, é instalada nos arredores do Caldeirão - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Placa da Avenida Roberto Dinamite, em homenagem ao ídolo cruzmaltino, é instalada nos arredores do CaldeirãoMarcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 14/01/2023 09:04 | Atualizado 14/01/2023 09:09

Rio - A Prefeitura do Rio instalou, na última sexta-feira (13), as placas da nova sinalização da Avenida Roberto Dinamite, no entorno do Estádio São Januário. O nome é uma homenagem ao maior jogador da história do Vasco da Gama, que morreu no último dia 8 , aos 68 anos, vítima de câncer. Na terça-feira (10), a CET-Rio já havia instalado a placa de trânsito que indica a nova rua.

Em decreto publicado no Diário Oficial do município na última terça-feira (10), o prefeito Eduardo Paes comunicou a mudança, passando a se chamar Avenida Roberto Dinamite o logradouro constituído de duas pistas, com início na Rua Ferreira de Araújo, lado par, e final na Rua Ricardo Machado, com 178 metros de extensão.

Também ficou incorporado à nova via, o trecho inicial da Rua General Almério de Moura, passando esta a começar no encontro da Avenida Roberto Dinamite com a Rua Ferreira de Araújo e terminar no encontro da Rua Coronel Cabrita com a Rua General Padilha, com 454 metros de extensão.

Nascido em 13 de abril de 1954, em Caxias, na Baixada, Carlos Roberto de Oliveira ganhou a alcunha que o acompanhou por toda a carreira no dia 25 de novembro de 1971. Jogando pelo Vasco no Maracanã, o jovem de 17 anos marcou seu primeiro gol pela equipe, na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional. No dia seguinte, o Jornal dos Sports publicou a manchete "Garoto-dinamite explodiu".

Em 1.110 jogos pelo Vasco, Roberto Dinamite marcou 708 gols. Ele detém as marcas de maior artilheiro em Campeonatos Brasileiros, com 190 gols, e em Campeonatos Cariocas, com 279. O ídolo vascaíno também é o maior goleador de São Januário, com 184 gols. Pelo Gigante da Colina, ele foi campeão brasileiro, em 1974, e ganhou cinco Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).