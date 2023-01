Cinco veículos foram rebocados durante operação que aconteceu nas ruas de Ipanema e Leblon, Zona Sul do Rio - Divulgação / Subprefeitura da Zona Sul

Publicado 14/01/2023 10:48

Rio - Após receber inúmeras denúncias e reclamações, a Subprefeitura da Zona Sul coordenou, na última sexta-feira (13), em parceria com a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e o 23º BPM (Leblon), uma operação para fiscalizar e combater a desordem causada por veículos que circulam pelas ruas da cidade com alto-falantes, sem autorização. A ação aconteceu nas ruas dos bairros de Ipanema e Leblon, Zona Sul do Rio.



De acordo com a prefeitura, a operação foi planejada tendo como base as denúncias recebidas, assim foi possível mapear itinerários e horários de circulação dos veículos que praticavam os atos de poluição sonora.

A principal reclamação dos moradores é em relação aos compradores de ferro-velho, que sem licença, circulam pela cidade com som em volume elevado.

Cinco veículos foram rebocados, todos por circularem de forma irregular. Eles foram encaminhados para o depósito público da prefeitura.



"Ao realizar uma operação como essa queremos garantir melhores condições de trânsito, mais organização e também, mais sossego para os moradores em suas residências. O trabalho não vai parar e estamos empenhados para ampliar as ações de fiscalização no trânsito ao lado da Seop", comentou o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.