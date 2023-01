Duas pistolas e duas mochilas com drogas foram apreendidas na ação - Divulgação / PMERJ

Duas pistolas e duas mochilas com drogas foram apreendidas na açãoDivulgação / PMERJ

Publicado 14/01/2023 10:45

Rio - Dois homens foram baleados durante um confronto com a Polícia Militar, na manhã deste sábado (14), no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.



De acordo com a PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Adeus/Baiana realizavam um patrulhamento pela comunidade quando foram atacados por criminosos armados e reagiram.



Após o confronto, os dois suspeitos foram encontrados feridos, sendo socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. O estado de saúde de ambos não foi divulgado, bem como as identidades.



Com a dupla, foram apreendidas duas pistolas e duas mochilas com drogas embaladas para serem vendidas.



A ocorrência ainda está em andamento.