Agentes do CPAm prenderam suspeito conhecido como um dos maiores caçadores ilegais do Sul Fluminense Divulgação / PMERJ

Publicado 14/01/2023 13:59 | Atualizado 14/01/2023 14:01

Rio - Um homem, suspeito do crime de caça irregular, foi preso pela Polícia Militar, na manhã deste sábado (14), em Valença, no Sul Fluminense. Segundo a corporação, o suspeito, conhecido como Mauro Cocóta, é um dos maiores caçadores da região e possui uma extensa ficha criminal.



De acordo com informações, Cocóta foi detido por agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) em uma residência na Rua Adalto Magalhães de Castro, no bairro Paraíso, após uma denúncia ao Linha Verde. Ele não resistiu à prisão.



Com o suspeito, foram apreendidos três espingardas, munições, quatro aratacas (pequenas armadilhas), quatro alçapões, três redes, quatro potes com pólvora, dois potes com balins (pequenas munições) e espoletas.



Além disso, os policiais encontraram na residência, um vira-campo, dois bigodinhos, um trinca ferro, dois tico-ticos, um papa banana, um pintassilgo, um coleiro, um tico-tico da mata, três jacus, um gavião e uma capivara abatida, que também foram apreendidos.

Cocóta foi conduzido a 91ªDP (Valença), onde o caso foi registrado. Ele irá responder por posse ilegal de armas e crime ambiental de caça irregular.



Denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas pelos telefones do Linha Verde, programa voltado à defesa do meio ambiente, 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177.

As informações podem ser enviadas também pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

*Reportagem do estagiário Jorge de Mello, sob supervisão de Raphael Perucci