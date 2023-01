Stephany segue em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Reprodução

Publicado 14/01/2023 13:56 | Atualizado 14/01/2023 14:09

Rio - A jovem Stephany Ferreira do Carmo, de 25 anos, esfaqueada no pescoço durante na virada de ano , segue internada em estado estável no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. A condição foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), neste sábado (14). O namorado, apontado como autor da tentativa de feminicídio, foi preso no último dia 3

Na última semana, Stephany passou por uma traqueostomia por conta de uma insuficiência respiratória causada pelas agressões sofridas por ela na madrugada do dia 1º. A briga aconteceu na comunidade da Cidade Alta, em Cordovil, também na Zona Norte, no momento em que a vítima tomava banho.



Além dos cortes na garganta, ela também teve ferimentos no rosto. O responsável pelo ataque covarde, Adriano Quirino da Silva, de 31 anos, já está preso. Ele foi detido no último dia (3), após a Justiça expedir mandado de prisão preventiva contra o seu nome.



No dia seguinte ao caso, o pai de Stephany, Ronaldo do Carmo, disse em entrevista ao DIA que nunca aceitou o relacionamento da filha com Adriano. Segundo relato do inspetor escolar, o namorado da filha era violento e costumava beber.



"Nunca gostei dele e nunca aceitei essa relação. Sempre a orientei falando que ele não era homem para ela", lembra Ronaldo.