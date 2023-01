Detran.RJ inaugura novo posto de atendimento em Botafogo, Zona Sul do Rio - Márcio Leandro / Detran.RJ

Publicado 14/01/2023 14:30 | Atualizado 14/01/2023 14:39

Rio - O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) inaugurou, na última sexta-feira (13), uma unidade em Botafogo, Zona Sul do Rio. O novo posto de atendimento, que fica na sede da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), fornece os serviços de identificação civil e CNH, ampliando o atendimento na região.



O local conta com duas salas e uma área de recepção com cerca de 100 metros quadrados para o atendimento ao público. Posteriormente, a unidade também aplicará provas teóricas para futuros motoristas. A sede da FIA-RJ está localizada na Rua Voluntários da Pátria, nº 120.

O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, e a presidente da FIA-RJ, Fernanda Lessa, tinham assinado, em 2022, um termo de cooperação para a cessão do espaço.



“Nosso objetivo é atender cada vez melhor a população. Neste novo posto, o Detran vai oferecer cerca de 100 atendimentos diários para habilitação e identificação civil aqui na Zona Sul. É importante para o Detran poder ampliar os seus serviços por meio de mais esta parceria com a FIA. Aliás, o governador Cláudio Castro é um grande incentivador de parcerias entre os órgãos do estado. Detran e FIA estão aqui juntos para atender melhor o cidadão do Estado do Rio", frisou Konder.



Em 2022, o Detran.RJ inaugurou 15 novos postos de atendimento no Rio, na Região Metropolitana e no interior do estado, além de ter reformado outros. Na Zona Sul, além do novo ponto, a instituição tem unidades na Gávea, no Largo do Machado e em Copacabana.

O termo de cooperação é mais um projeto de estreitamento entre os dois órgãos. O Detran.RJ já é parceiro da fundação na oferta de estágios remunerados a alunos do Programa Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA). A iniciativa contempla jovens de 15 e 16 anos, que estão cursando o Ensino Médio pela instituição.



“A FIA já tem um trabalho conjunto com o Detran, oferecendo estágios para os adolescentes através do PTPA. E, hoje, estamos aqui formalizando mais uma parceria na nossa sede. Um dos nossos programas, o SOS Crianças Desaparecidas, tem como uma das dicas de prevenção do desaparecimento de crianças e adolescentes a identificação civil. E justamente aqui teremos um posto para que nossas crianças e adolescentes, assim como toda a população local, possam tirar sua identificação. Estamos muito satisfeitos em saber que fazemos parte disso", destacou Lessa.



A FIA-RJ é vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) do Rio de Janeiro. A missão da instituição é colaborar na formulação de políticas públicas de garantia de direitos na área da infância e adolescência.