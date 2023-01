Ao todo, 270 papelotes de crack, 81 embalagens com maconha e 53 sacolés de cocaína foram apreendidos - Divulgação / PMERJ

Publicado 15/01/2023 11:14

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacaré aprenderam 270 papelotes de crack, 81 embalagens com maconha e 53 sacolés de cocaína, na madrugada deste domingo (15), no Jacaré, Zona Norte do Rio.



De acordo com a PM, agentes da UPP realizavam um policiamento pela Rua Viúva Cláudio, quando se deparam com um grupo de homens em atitude suspeita e tentaram abordá-los.



Durante a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram para dentro da comunidade e abandonaram o material, que foi apreendido.



A ocorrência foi registrada na 25ª DP (Engenho Novo).