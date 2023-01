Com o suspeito, os policiais apreenderam 370 pinos de cocaína, seis tabletes de maconha e dinheiro em espécie - Divulgação / PMERJ

Com o suspeito, os policiais apreenderam 370 pinos de cocaína, seis tabletes de maconha e dinheiro em espécieDivulgação / PMERJ

Publicado 15/01/2023 11:27

Rio - Um homem suspeito de tráfico foi preso pela Polícia Militar, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, na noite do último sábado (14). A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com informações da PM, agentes do 12ºBPM (Niterói) realizavam patrulhamento pelo bairro do Flamengo, quando foram acionados por moradores do local, que denunciaram a presença de um homem traficando drogas na região.

Após uma busca pela área, a equipe localizou o suspeito e o abordou. Com ele, os policiais encontraram 370 pinos de cocaína, seis tabletes de maconha e dinheiro em espécie.

O criminoso foi preso e encaminhado, junto com o material, à 76ªDP (Niterói), onde a ocorrência foi registrada.