RioCard agora permite pagamento via celular; serviço em VLTs começa em breveArquivo / Agência O Dia

Publicado 16/01/2023 16:13

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) usou as suas redes sociais nesta segunda-feira (16) para criticar a empresa Riocard Mais, ligada a empresários de ônibus, que lançou um novo modelo de bilhetagem com pagamento das passagens do transporte público via celular.

Segundo Paes, o serviço serve como uma boa concorrência, mas nada que preocupe o prefeito, já que ele garantiu um novo operador com mais tecnologia e transparência em breve. Em dezembro do ano passado, a prefeitura firmou uma parceria com o Consórcio Bilhete Digital (CBD) que será responsável pelo novo modelo de bilhetagem a partir de junho deste ano. O prefeito ainda aproveitou para alfinetar a empresa responsável pelo atual modelo.

"Nada como uma boa concorrência. Mas agora já deu ruim para a empresa dos empresários de ônibus (Riocard) que sempre maltratou a população. Em breve, teremos outro operador com mais tecnologia e transparência!", postou.



O prefeito se referiu ao novo serviço da Riocard Mais disponibilizado para a população nesta segunda-feira (16). Os passageiros podem pagar as tarifas do transporte público com o celular, através de um novo aplicativo da empresa, sem a utilização do cartão físico dos modelos Expresso e Vale-Transporte. O serviço já está disponível para dispositivos Android. Já para Iphone, a previsão é que o aplicativo chegue em fevereiro.

Os usuários poderão comprar créditos através do celular, inclusive por PIX, e colocar em seu cartão virtual. Com isso, o passageiro pode pagar a passagem apenas aproximando o seu aparelho. O serviço não precisa de internet para funcionar e, caso a pessoa queira, pode passar o crédito do cartão virtual para o físico.

Segundo a empresa, metrô, trens e vans já aceitam o modelo, além de 70% dos ônibus que estão com validadores adaptados. A ideia é disponibilizar o serviço no VLT em breve. Ainda não é permitido o uso nas barcas.

Nova bilhetagem neste ano

A partir de junho, os transportes municipais terão um novo modelo de bilhetagem. O contrato de concessão foi assinado junto ao Consórcio Bilhete Digital no dia 21 de dezembro do ano passado. O serviço será implantado nos modais de transporte público coletivo regulado pela prefeitura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, a operação do novo sistema de bilhetagem está prevista para começar no primeiro semestre deste ano no sistema BRT. Nos outros meios de transporte municipais, como VLT, ônibus convencionais e vans, a previsão é que o sistema de bilhetagem digital comece a ser operado em 2024.



"Inédito nas capitais brasileiras e já adotado em diversos países, o novo sistema dará ao município o controle da arrecadação tarifária e o monitoramento da demanda de passageiros em todas as linhas, e permitindo maior transparência financeira, planejamento com dados confiáveis e melhoria dos serviços de transporte", diz a secretaria.

O órgão garante que o sistema aceitará diversos meios de pagamento, como cartão bancário, QR Code, PIX e celular. A secretaria ressalta que haverá facilidade na recarga e na troca de cartões e também na recuperação de créditos. O usuário poderá controlar a sua conta de forma 100% online e em tempo real, por meio de aplicativo, e receberá o primeiro cartão gratuitamente.



"Para facilitar o atendimento, a concessionária vai disponibilizar 12 pontos de atendimento presencial e triplicar a rede de venda e recarga hoje existente. Além de fazer a recarga em máquinas de autoatendimento (ATM), o usuário poderá utilizar a recarga online, por meio de site e aplicativo. O crédito irá entrar no momento da recarga", completou o órgão.