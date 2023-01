Escola Municipal Daniel Piza é semifinalista do Desafio Liga Jovem - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 18/01/2023 12:51

Rio – Escolas do Rio estão entre os semifinalistas da primeira edição do Desafio Liga Jovem, a maior competição de empreendedorismo em escolas do Brasil. No total, são 100 projetos selecionados para a fase da disputa, com 427 estudantes e 88 educadores de 18 estados responsáveis por eles.

Entre os projetos aprovados para as semifinais, estão 11 de instituições de ensino do Rio de Janeiro. Os representantes do estado na disputa são a Escola Municipal Daniel Piza, o Cefet-RJ, o Ciep Brizolão 137 Cecília Meireles, a Escola Técnica Estadual República, o Colégio Estadual Barão de Tefé, a Escola Firjan Sesi de Barra Mansa, o IFRJ Campus São Gonçalo, a Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek e a Escola Firjan Sesi São Gonçalo, esta última tendo três equipes vivas na competição.

O desafio, que é organizado pelo Sebrae e pelo Instituto Ideias de Futuro, terá sua final entre os dias 20 e 25 de março, no Bossa Summit e na Faculdade Sebrae, em São Paulo. Seis equipes serão selecionadas como vencedoras e ganharão uma viagem neste ano para Madrid, na Espanha, em um tour de 10 dias por centros de inovação.

“O grande incentivo foi a possibilidade da viagem e de poderem apresentar sua ideia ao mundo. Inscrevo a Escola Daniel Piza em todos os projetos que tragam benefícios aos alunos. Oportunidades como essa abrem a perspectiva de vida desses jovens e mostram a função social da educação”, comemora a professora Ana Paula Cavadas Rodrigues, da escola localizada na Pavuna, na Zona Norte da capital.

O Desafio Liga Jovem é apoiado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. De acordo com o secretário Alexandre Arraes, o envolvimento dos jovens nesse tipo de atividade é benéfico para a cidade.

“A mobilização dos jovens em busca de soluções para os problemas de suas realidades forma cidadãos antenados e com grande capacidade de transformação local. O aplicativo de reciclagem de lixo desenvolvido por eles tem total viabilidade para ser utilizado como importante ferramenta”, explica Arraes.

A competição contou com a participação direta de 5 mil estudantes de 14 a 21 anos, do 9º ano do Fundamental ao 3º do Ensino Médio, matriculados em 522 escolas e vindos de todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Eles participaram de uma trilha de aprendizado com oficinas e mentorias, desafiados a criar uma solução empreendedora para resolver um problema de sua escola e/ou comunidade, fazendo uso de ferramentas tecnológicas como aplicativo, site, jogo eletrônico, redes sociais etc.

Os 616 projetos participantes foram selecionados por 12 especialistas em educação, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Educação, Prestação de Serviços, Meio Ambiente, Tecnologia e Saúde Mental são os temas mais frequentes entre os semifinalistas.

Para a analista de Educação Empreendedora do Sebrae Nacional, Elaine Novetti, o perfil dos projetos vivos na disputa indica que a competição atingiu o seu grande objetivo de alcançar escolas das mais diversas regiões do Brasil. O presidente do Instituto Ideias de Futuro, Oswaldo Cruz, concorda.

“O Desafio Liga Jovem atingiu seu objetivo ... Termos 75% dos projetos semifinalistas vindo de cidades do interior mostra o sucesso de toda a estratégia e estrutura da competição, criadas para promover uma grande mobilização com o propósito de pulverizar equipes, unindo (desde os) jovens vindos das localidades mais remotas do Brasil aos estudantes dos grandes centros urbanos tanto para o programa quanto para a experiência presencial no Bossa Summit”, celebra ele.