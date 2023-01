Aves e macacos apreendidos foram encaminhados a centro do Ibama para que possam ser tratados e reinseridos na natureza - Divulgação / Polícia Federal

Aves e macacos apreendidos foram encaminhados a centro do Ibama para que possam ser tratados e reinseridos na naturezaDivulgação / Polícia Federal

Publicado 18/01/2023 12:45 | Atualizado 18/01/2023 12:46

Rio – Agentes da Polícia Federal prenderam, no final da tarde desta terça-feira (16), em ação conjunta com fiscais do Ibama, uma estudante de veterinária pelo comércio irregular de animais silvestres na Região Metropolitana do Rio. Quatro macacos-prego e duas araras-canindé foram apreendidos.

Investigações da Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal (DELEMPAH) levaram a equipe até a casa da suspeita, que fazia uso de documentos falsos para comercializar animais silvestres da fauna brasileira. Os espécimes eram vendidos como se viessem de criadouros autorizados, o que tornaria a transação legal, no entanto eles eram retirados da natureza.

Segundo a PF, devido às condições precárias nas quais parte dos animais foram encontrados, ficou constatada a prática de maus tratos. Como parte da ação, os agentes também realizaram apreensão na casa de uma das pessoas que comprou da estudante de veterinária.

A mulher foi presa em flagrante por falsificação de documento particular, por manter em cativeiro e expor a venda, e por praticar maus tratos em animais da fauna silvestre. Ela foi conduzida ao Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

As aves e os macacos apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, para que possam ser tratados e reinseridos na natureza.