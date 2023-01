Aves silvestres foram encontradas após denúncia de crime ambiental no local - Divulgação / PMERJ

Publicado 18/01/2023 16:28 | Atualizado 18/01/2023 16:29

Rio – Agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) apreenderam, nesta quarta-feira (18), 12 pássaros silvestres sem identificação no bairro João Honório, em Valença, no Sul Fluminense. Um homem foi preso na ação, que contou com o apoio de uma equipe do Parque Estadual Serra da Concórdia (Pesc).

Segundo a PM, os militares foram verificar uma denúncia de crime ambiental no local, nas proximidades da RJ-151, e acabaram encontrando as aves, sendo oito coleiros, dois curiós e dois trinca-ferros, todos sem anilha - anel usado para identificar pássaros silvestres.

Na ação, também foram apreendidos materiais que seriam usados para a caça e transporte dos animais. Entre os itens apreendidos estão uma arma, quatro redes de caça, um alçapão, um veículo e uma rede alçapão.

Um homem foi detido no local e conduzido para a 91ª DP (Valença), onde a ocorrência foi registrada.