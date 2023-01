Jorge Calasans, médico e chefe do setor de anestesia do Hospital Universitário da UFRJ, prestou depoimento na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) - Érica Martin/ Agência O Dia

Jorge Calasans, médico e chefe do setor de anestesia do Hospital Universitário da UFRJ, prestou depoimento na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) Érica Martin/ Agência O Dia

Rio - Jorge Calasans, médico e chefe de Serviço de Anestesiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF-UFRJ), afirmou em depoimento à Polícia Civil, nesta quarta-feira (18), que o anestesista colombiano Andres Eduardo Oñate Carrillo, de 32 anos, era supervisionado em tempo integral em todas as cirurgias que participou. O homem, preso por estuprar duas pacientes e armazenar mais de 20 mil mídias de pornografia infantil , teria, segundo o supervisor, se aproveitado de algum oportuno para praticar o crime.

"Ele estava sendo supervisionado 100% do tempo. Ele não ficou em nenhum momento sozinho com pacientes, agora, esse pessoal em momento furtivo... que nem aquele outro caso que a gente já viu, que acaba maculando a profissão. Agora a polícia está apurando", disse o médico anestesista da UFRJ se referindo ao caso do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, investigado por 30 possíveis casos de estupro contra pacientes.

Ainda segundo Calasans, durante os três anos de residência do anestesista colombiano na instituição, o setor nunca recebeu nenhuma denúncia contra ele. Andres Carrillo fez atendimentos neste hospital de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2021. Uma outra médica, que não quis falar com a imprensa, também compareceu nesta quarta-feira (18) para depor na sede da DCAV.

A chefe de anestesia do Hospital Estadual dos Lagos, onde ocorreu um dos casos de estupro, relatou em depoimento, na terça-feira (17), que o comportamento de Andres também nunca levantou suspeitas na unidade.

O próprio acusado confessou em sede policial que se aproveitava da "melhor hora" para praticar os crimes e aproveitava para esfregar seu pênis nas pacientes. O médico disse ainda que não contou com a participação de outras pessoas "para esfregar seu pênis nas pacientes" e que esperava a hora em que não houvesse ninguém por perto ou olhando para que praticasse o abuso.

Prisão mantida

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) manteve a prisão do médico na terça-feira (17). Ele vai ficar em uma cela individual da Cadeia Pública José Frederico Marques , em Benfica, na Zona Norte. Na sessão, o advogado do estrangeiro, Mauro Fernandes da Silva, requereu a transferência de Carrillo para um lugar mais seguro, por conta da repercussão do caso.

Os dois casos que o colocaram na prisão aconteceram no Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, na Região dos Lagos, em 15 de dezembro de 2020, e no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, em 5 de fevereiro de 2021. Andres confessou os abusos em depoimento.