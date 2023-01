Cabo Marcos Felipe é lotado no 16º BPM e estava de folga quando foi baleado - Reprodução

Publicado 19/01/2023 08:56

Rio - O policial militar Marcos Felipe Dias Francisco permanece internado em estado grave, nesta quinta-feira (19), após ter sido baleado no abdômen por criminosos, na noite da última terça-feira (17), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O cabo é lotado no 16º BPM (Olaria) e atua na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, mas estava de folga no momento do crime.

A vítima permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Posse, em pós-operatório e sob tratamento intensivo das equipes médicas. O PM foi atingido pelos criminosos no bairro do K11 e encontrado por um motorista, que acionou o 20º BPM (Mesquita). Após a chegada à unidade de saúde, a equipe constatou que Marcos Felipe era policial militar.

No HGNI, o cabo precisou passar por uma cirurgia de urgência, que só terminou na manhã de quarta-feira (18). O caso está sendo investigado pela 58ª DP (Posse), que, segundo a Polícia Civil, realiza diligências e ouvirá a vítima e testemunhas para descobrir as circunstâncias e os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.