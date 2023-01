Pelas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito rende a funcionária e rouba o caixa logo em seguida - Reprodução

Publicado 19/01/2023 09:54 | Atualizado 19/01/2023 11:47

Rio - A Polícia Civil em conjunto com agentes do Programa Segurança Presente prendeu, nesta quarta-feira (18), um homem acusado de assaltar uma farmárcia no bairro Rio Várzea, em Itaborái, na Região Metropolitana do Rio. O crime ocorreu no dia anterior e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento.



A ação do suspeito, identificado como Sankennyd Borges de Souza, 28 anos, durou 30 segundos. Pelas imagens, é possível ver o momento em que ele entra na farmácia armado, rende uma funcionária e em seguida abre o caixa, levando todo dinheiro, cerca de R$ 300.