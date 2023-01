Arquivo - PMs reforçam policiamento no Morro do Borel neste domingo - Reprodução/Arquivo

Arquivo - PMs reforçam policiamento no Morro do Borel neste domingoReprodução/Arquivo

Publicado 23/01/2023 08:56 | Atualizado 23/01/2023 09:34

Rio - Daniel Teixeira da Silva segue com quadro de saúde grave, porém estável, de acordo com a direção do Hospital Federal do Andaraí. O jovem de 18 anos estava num bar com amigos quando, segundo a Polícia Militar, traficantes do Borel tentaram invadir o Morro da Casa Branca, na sexta-feira (20). Seu amigo e xará, Daniel Eduardo Silveira Pinheiro, que estava com ele no local foi baleado na cabeça e morreu.

O corpo de Daniel Eduardo foi enterrado na tarde do último domingo (22) , no Cemitério do Catumbi, na Zona Norte. Daniel chegou a ser socorrido por parentes, mas morreu no começo da madrugada de sábado (21). O jovem trabalhava como ajudante de obra durante a semana. Nos finais de semana, trabalhava em uma padaria, pois, segundo amigos, queria juntar dinheiro para comprar uma moto.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a investigação está em andamento.



Davi da Silva Martins, de 34 anos, identificado pela polícia como criminoso do Borel, foi baleado, levado também para o Hospital do Andaraí, mas transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas seu estado de saúde não foi divulgado. Davi está sob custódia, autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio, associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito. Um policial militar, que não teve a identidade revelada, também foi atingido durante o confronto e posteriormente internado no hospital da corporação.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca). Diligências estão em andamento para apurar a autoria dos disparos.