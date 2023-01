Prefeitura inaugura Clínica da Família São Sebastião, no Caju - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Prefeitura inaugura Clínica da Família São Sebastião, no CajuBeth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 25/01/2023 15:10 | Atualizado 25/01/2023 15:45

Rio - A Prefeitura do Rio inaugurou, nesta quarta-feira (25), a Clínica da Família São Sebastião, no Caju, um dos bairros mais antigos da capital. A nova unidade funcionará no prédio que, por 119 anos, abrigou o antigo Hospital São Sebastião, referência em infectologia, e irá beneficiar 17 mil pessoas na localidade. Essa é a segunda clínica da família inaugurada na atual gestão, que também já reformou 186 unidades. O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, participaram da inauguração.



"Esse é mais um passo no esforço de reconstrução da atenção básica no município com as clínicas da família. A maioria delas já foi reformada nestes dois anos de governo, mas vamos reformar todas. Esse é um prédio novo, com as equipes de saúde da família completas, e uma parceria com o governo do Estado, que cedeu o prédio para a Prefeitura. Com isso, vamos dando dignidade para a população na medida em que vamos ampliando este atendimento", afirmou Eduardo Paes.

A recuperação da Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma das principais metas da Prefeitura do Rio. Ao final de 2016, o programa tinha uma cobertura de 70% da população carioca e caiu para 39% em dezembro de 2020, quando o município tinha 1.085 equipes da ESF, sendo que 157 delas não tinham médicos. Com a retomada dos investimentos na Atenção Primária, a partir de 2021, a cobertura da ESF chegou a 2023 em 56%, com 1.268 equipes, das quais 1.208 estão completas. É o maior número de equipes de saúde e a menor vacância de médicos.



"O Caju era um bairro que não tinha clínica da família. A unidade é uma homenagem ao antigo Hospital São Sebastião, inaugurado em 1889 para cuidar da epidemia de febre amarela e depois de varíola. A inauguração desta clínica faz parte das metas da gestão do governo Eduardo Paes de recuperar o programa de saúde da família e alcançarmos novamente 70% de cobertura. O programa de saúde da família na cidade do Rio já foi referência nacional e precisamos retomar isso", disse Daniel Soranz.



Nova clínica terá dez consultórios médicos e três odontológicos



Na nova clínica, que tem o nome do santo padroeiro da cidade, atuarão 40 profissionais de saúde, compondo cinco equipes de saúde da família e duas de saúde bucal. A estrutura é formada por dez consultórios médicos, três odontológicos, sala de vacinas e farmácia. Dessa forma, os usuários da Clínica da Família São Sebastião terão acesso a atendimento clínico e odontológico, vacinação, testes rápidos, além de prevenção, acompanhamento e tratamento de hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, HIV e ISTs. Os pacientes que precisem de assistência especializada ou exames serão encaminhados, via Sistema de Regulação (Sisreg), para unidades de referência.



"Muito bem-vinda essa clínica, a gente estava precisando. Com ela, teremos atendimento para os moradores do bairro", disse Teresinha Claudino, de 49 anos, que trabalha com reciclagem na região e será usuária da clínica.

Morador da região, o carpinteiro Antônio Francisco, de 60 anos, comemorou a chegada da clínica da família no bairro do Caju: "Existe muita carência de saúde aqui no Caju. Então essa clínica é muito importante para os moradores. Com certeza vai melhorar muito a vida de todos nós aqui".



O antigo Hospital São Sebastião foi inaugurado por Dom Pedro II, em 1889, com o objetivo de atender os doentes das inúmeras epidemias que varriam o Rio no fim do século XIX. O prédio passou por modificações e estava desativado desde 2008, quando o hospital, ainda Instituto de Infectologia São Sebastião, da rede estadual, foi transferido para as dependências do Hospital Federal dos Servidores do Estado, no bairro da Saúde.



A nova clínica da família funciona na Rua Monsenhor Manuel Gomes, 630, no Caju, de segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 12h.



"Este é mais um equipamento fundamental para a região do Caju, no Centro da cidade. A clínica da família vai ter, como sempre, sua atenção básica, voltada para o morador. A Prefeitura, conforme é de praxe, entrega o equipamento no epicentro do bairro, facilitando o trânsito e o acesso a essa unidade fundamental para o Caju", disse o subprefeito do Centro, Alberto Szafran.