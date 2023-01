Paulo Lucas dos Reis Vieira, de 34 anos, suspeito de atirar em Douglas Muniz - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/01/2023 15:40 | Atualizado 25/01/2023 18:07

Paulo Lucas dos Reis Vieira, 34 anos, principal suspeito de Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com o apoio de agentes da 146ª DP (Guarus), prenderam nesta quarta-feira (25), 34 anos, principal suspeito de matar um jovem na porta de casa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . Ele foi localizado em Guarus, no município de Campos dos Goytacazes. Contra ele havia um mandado de prisão temporária por homicídio em aberto deste terça-feira (24). O crime aconteceu no último dia 14 de janeiro, na frente de amigos e parentes da vítima, identificada como Douglas Muniz da Silva, de 21 anos.

Segundo Eduardo Trajano, pai da vítima, Douglas fazia uma festa para comemorar a descoberta de que iria ser pai. Durante a confraternização, segundo testemunhas, Douglas teve uma discussão "boba" com um amigo, que deixou o local e voltou com uma arma, baleando o jovem em seguida. O assassinato teria sido presenciado por todos que estavam no evento.

Douglas foi baleado duas vezes, uma no braço esquerdo e outra no tórax. Ele foi levado ao hospital, porém com hemorragia interna, não resistiu aos ferimentos e morreu. O enterro foi realizado no dia 16 de janeiro, no Cemitério de Nova Iguaçu.

Paulo Lucas foi encaminhado ao sistema prisional e já está à disposição da Justiça. A DHBF continua investigando a motivação do crime.