Criminosos abordaram vítima que estava parada próximo à calçadaReprodução

Publicado 27/01/2023 12:14 | Atualizado 27/01/2023 13:59

Rio - Um motociclista foi assaltado por três criminosos, em duas motos, próximo à Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio. O crime aconteceu na última quarta-feira (25).



Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o homem para a motocicleta próximo à calçada e permanece no veículo. Segundos depois, dois homens em uma outra moto param um pouco à frente e abordam o homem. Veja:

Ao fundo do vídeo, o motociclista ainda lamenta: "Se eu tivesse entrado logo, mas eu fiquei vacilando". Logo após a abordagem, os criminosos retiram todos os bens dos bolsos da vítima e o mandam descer da moto.O homem desce e entra em um estabelecimento. Nesse momento, o criminoso que estava na garupa de seu comparsa sobe na moto roubada. Depois de poucos segundos, um terceiro homem, também de moto, aparece, aborda novamente a vítima e leva o capacete. Os três, então, seguem pela mesma direção em três motocicletas diferentes.A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. De acordo com a Civil, o caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo). Os agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.