Corpo teria sido deixado em uma área de mangue em Barra de GuaratibaReprodução

Publicado 03/02/2023 16:36 | Atualizado 03/02/2023 19:48

Rio - O bombeiro Alex Sandro Ribeiro Soares, de 43 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (3), em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O corpo da vítima foi deixado em uma área de mangue.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro. No local, a vítima foi encontrada já em óbito. Os policiais então acionaram agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para realização de uma perícia.

Informações preliminares apontam que suspeitos usando toucas, que estavam a bordo de dois carros pratas, foram os responsáveis pelo crime. A vítima até tentou fugir para uma área de mangue, mas os criminosos o seguiram e atiraram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Barra da Tijuca foram acionados por volta das 15h20 para a Estrada Roberto Burle Marx. Equipes de mergulho também foram chamadas para tirar o corpo da água.

A corporação ainda lamentou a morte do militar que atuava desde 2002 como bombeiro e era lotado no Destacamento do Recreio dos Bandeirantes (3/M).

A Polícia Civil informou que a DHC instaurou um inquérito para apurar a morte de Alex. A perícia já foi realizada no local. Testemunhas e familiares foram ouvidos e diligências estão em andamento em busca de imagens para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.