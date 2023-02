Fogo atinge terceiro andar de um colégio, no Grajaú - Reprodução

Publicado 06/02/2023 07:44 | Atualizado 06/02/2023 09:05

Rio - Um incêndio atingiu o terceiro andar de um prédio da Escola de Educação Comunitária (Eco) usado como depósito na Rua Mearim, no Grajaú, na Zona Norte do Rio, na noite deste domingo (5).



De acordo com Corpo de Bombeiros, o quartel do bairro foi acionado às 21h08 para o combate às chamas. No momento do fogo, o imóvel estava vazio. Não há informações sobre feridos e nem sobre o que causou o incêndio.

Segundo a administração da instituição, o prédio é usado como uma espécie de depósito, não contendo salas de aulas. Com isso, o cronograma de início do ano letivo não foi alterado. Os alunos do Ensino Fundamental I retornam na próxima quinta-feira (9), enquanto, os alunos do Fundamental II, na segunda-feira (13).

A instituição oferece ensinos do 1º ao 9º ano do fundamental e em 2023 iniciaria a educação infantil, com a pré-escola.