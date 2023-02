Agentes atuam desde as primeiras horas da manhã nas comunidades - Divulgação

Publicado 06/02/2023 09:37 | Atualizado 06/02/2023 11:22

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta segunda-feira (6), operações na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e em mais seis comunidades da Zona Norte. Até o momento, não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos.



De acordo com a corporação, na Gardênia Azul, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuam com o objetivo de localizar esconderijos de armas e drogas no interior da comunidade.



Na Zona Norte, equipes do 41ºBPM (Irajá) realizam operações nas comunidades do Complexo da Pedreira, Para Pedro e Malvinas. Enquanto agentes do 16ºBPM (Olaria) atuam no Furquim Mendes e Dique, localizados entre os bairros de Jardim América e Vigário Geral. O Morro do Borel, na Tijuca, também é um dos alvos das ações desta segunda-feira (6).

Durante patrulhamento pela comunidade da Quintada, policiais do 41ºBPM (Irajá), com apoio do 40ºBPM (Campo Grande), detiveram três suspeitos, além de apreenderem drogas e diversos aparelhos tecnológicos. Dois deles possuíam mandados de prisão em aberto.

Disputa na Zona Oeste

Durante todo mês de janeiro, a Gardênia Azul foi alvo de disputa integrantes da milícia e do Comando Vermelho (CV). No último dia 29, um homem apontado como chefe da milícia na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, foi morto a tiros, durante um conflito com membros do próprio bando. Marcelo Farias, conhecido como Moral, teria sido alvo de uma emboscada montada por um dos seus braços-direitos.



De acordo com informações preliminares, Moral foi morto enquanto fazia a cobrança da taxa de segurança para comerciantes da localidade na Gardênia conhecida como Marcão. O miliciano teria sido atingido nas costas por disparos feitos por um comparsa.



As informações de moradores dão conta de que esse comandado teria trocado de lado, indo para o Comando Vermelho, prática chamada de "pular o muro", no mundo do tráfico. Após matar o próprio chefe, o bandido teria se refugiado na Cidade De Deus. Ainda de acordo com os relatos de locais, os bandidos da facção que participaram da emboscada teriam comemorado a morte de Moral com disparos para o alto.



Cidade de Deus



O clima não está melhor em uma das mais famosas comunidades da Zona Oeste, a Cidade de Deus. Segundo informações, é de lá que criminosos do CV estariam tentando tomar o controle, por exemplo, da Gardênia Azul e Rio das Pedras, dois locais tradicionalmente comandados pelo grupo paramilitar.