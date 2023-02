Leanderson Galvão, de 34 anos, foi encontrado morto na saída de uma boate LGBTQIAP+ em Campo Grande - Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2023 10:09 | Atualizado 06/02/2023 10:12

Rio - Um homem morreu após passar mal em uma boate LGBTQIAP+ em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, durante a madrugada do último domingo (5). Segundo relatos, Leanderson Galvão, de 34 anos, foi encontrado morto na saída do empreendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas o rapaz morreu antes da chegada do socorro.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), homens do 40° BPM foram acionados para verificar a ocorrência de um cadáver, na calçada do Espaço Fenix, na Rua Auricuri, 650. Ao chegarem no local, os policiais constataram o óbito, isolaram a área e acionaram a delegacia da região.



A Polícia Civil informou que a 35ª DP (Campo Grande) investiga o caso e realiza diligências para descobrir as circunstâncias da morte. Agentes da unidade aguardam os resultados dos laudos periciais e buscam testemunhas para esclarecer a dinâmica dos fatos.



O proprietário do empreendimento foi ouvido, apresentou documentos e foi liberado em seguida. Já o organizador do evento não compareceu à delegacia e ainda não foi localizado.



Ainda conforme a corporação, "há relatos, ainda não evidenciados, de que a vítima consumiu drogas sintéticas com vodca e outras bebidas", o que possivelmente teria causado a morte do rapaz.



O corpo do homem foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, onde passou por perícia e aguarda liberação.

O Espaço Fenix, boate onde aconteceu a morte, se manifestou através de uma nota ao público, afirmando que colabora com as investigações, agradecendo o trabalho das autoridades e pedindo privacidade à família da vítima.

Veja a íntegra do comunicado:

"Estamos todos muito abalados com a fatalidade desta manhã. Escolhemos não nos omitir e de alguma forma prestar satisfações a vocês, nosso público.

Nossa equipe, em parceria com a festa Closedale, prestou todos os socorros e agiu dentro de todos os protocolos para que o pior não acontecesse.

Agradecemos também aos bombeiros, socorristas e policiais, a quem nós acompanhamos fazendo todos os esforços possíveis.

Seguiremos colaborando com as investigações. Pedimos respeito ao rapaz, seus familiares e amigos.

Não deixemos nossa curiosidade falar mais alto que nosso senso de humanidade em um momento tão delicado. Prestamos aqui nossa solidariedade com muito pesar".