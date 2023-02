Início do ano letivo de 2023 no Ciep Tancredo Neves, no Catete, Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (6) - Érica Martin/Agência O Dia

Início do ano letivo de 2023 no Ciep Tancredo Neves, no Catete, Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (6)Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 06/02/2023 10:35 | Atualizado 06/02/2023 11:09

Rio - Nesta segunda-feira (6), alunos das redes públicas municipal e estadual iniciam o ano letivo de 2023 na cidade do Rio. Mais de 650 mil alunos voltam às salas de aulas nas escolas municipais de ensino do Rio.

Já na rede estadual, mais de 700 mil alunos retornaram para as salas de aula e as 1.233 unidades escolares, localizadas nos 92 municípios do estado, se preparam para dar as boas-vindas aos estudantes.

Nesta manhã, o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, recebeu os 350 alunos do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Tancredo Neves no Catete, na Zona Sul, para o primeiro dia de aula, com direito a apresentação do novo projeto de ensino da prefeitura do Rio e uma orquestra formada por alunos.



"Muito feliz em poder receber as crianças, as famílias e nossos educadores que já voltaram na semana passada para deixar tudo pronto. A gente espera que esse seja um grande ano de conquistas pedagógicas, que a gente consiga enfrentar os desafios que a pandemia nos colocou, no que diz respeito à aprendizagem, alfabetização que tem que ser na idade certa, tem que ter reforço escolar, tem que ter expansão do ensino integral, a gente quer mais crianças estudando mais tempo por dia, a gente está tendo um Ciep que simboliza muito isso", disse Renan Ferreirinha.



O secretário de educação ainda falou sobre a transformação da unidade escolar em um Ginásio Experimental Tecnológico (Get), que visa inovar a educação na cidade.



"O primeiro Ciep construído na década de 80 hoje vira um "Get", que é o ginásio experimental tecnológico, modelo de escola pública mais inovador do Brasil. A gente acredita que o Get é o Ciep do século 21. É trazer a educação para as conquistas e para os desafios do século 21, tendo mais aulas de tecnologia, de robótica, de matemática, de artes, eletivas que possam fazer com que o aluno pense fora da caixa, seja instigado ao pensamento político e a criatividade", explicou.



Aline, mãe de uma das alunas do colégio, assumiu ter se encantado com a unidade escolar antes mesmo da volta às aulas, durante uma visita para matricular a pequena Valentina.



"Minha filha tem seis anos, está começando hoje aqui no Tancredo Neves. Eu me encantei com o colégio desde o primeiro dia que vim conhecer para poder matricular ela. Está tudo muito lindo, muito perfeito. Gostaria que o estado todo tivesse com o colégio reformado assim, bonito, porque é prazeroso a gente olhar e ver que o dinheiro está sendo investido corretamente. O colégio tá muito bonito, estão de parabéns, minha filha já entrou, ficou super bem na sala", expôs.

fotogaleria

O subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, também marcou presença nas boas-vindas dos alunos da rede municipal e celebrou a nova estrutura de ensino.



"É mais uma escola que a Secretaria de Educação está transformando. Aqui vai ser um polo tecnológico voltado para educação tecnológica dos alunos e a gente está apoiando desde o começo, principalmente da educação da escola para fora. A gente entende que a educação é ensinada diretamente dentro das unidades escolares, mas que o entorno da escola, manter um ambiente conservado, um ambiente preservado, também vai fazer parte da rotina do mundo da educação dos nossos alunos", explicou.



Os alunos também puderam apreciar uma apresentação dos músicos da Orquestra Favela Brass durante as festividades que deram início as aulas deste ano letivo. O projeto é uma associação sem fins lucrativos que ajuda jovens entre 7 e 17 anos de idade das favelas e escolas públicas do Rio de Janeiro a alcançarem todo o seu potencial através de um programa gratuito de educação musical, com foco na música popular brasileira e o jazz.



Maria Aparecida Lopes tem dois netos alunos do Ciep, o Alex Pedro e o Arthur Lopes, sendo o último integrante da Orquestra Favela Brass. Para ela, é motivo de orgulho ver crianças e adolescentes tendo oportunidades em meio as dificuldades em que vivem.



"Eu fico muito feliz com a empolgação do meu neto, eu também faço faço parte da da arte, da música, que é muito importante para nos empoderar e saber que nós conseguimos, somos todos capazes. Eu achei lindo ver essas crianças aqui fazendo o que eles estão fazendo. E eles estão muito felizes. Eu agradeço a prefeitura porque nós precisamos", contou ela, muito emocionada.

O subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, também marcou presença nas boas-vindas dos alunos da rede municipal e celebrou a nova estrutura de ensino."É mais uma escola que a Secretaria de Educação está transformando. Aqui vai ser um polo tecnológico voltado para educação tecnológica dos alunos e a gente está apoiando desde o começo, principalmente da educação da escola para fora. A gente entende que a educação é ensinada diretamente dentro das unidades escolares, mas que o entorno da escola, manter um ambiente conservado, um ambiente preservado, também vai fazer parte da rotina do mundo da educação dos nossos alunos", explicou.Os alunos também puderam apreciar uma apresentação dos músicos da Orquestra Favela Brass durante as festividades que deram início as aulas deste ano letivo. O projeto é uma associação sem fins lucrativos que ajuda jovens entre 7 e 17 anos de idade das favelas e escolas públicas do Rio de Janeiro a alcançarem todo o seu potencial através de um programa gratuito de educação musical, com foco na música popular brasileira e o jazz.Maria Aparecida Lopes tem dois netos alunos do Ciep, o Alex Pedro e o Arthur Lopes, sendo o último integrante da Orquestra Favela Brass. Para ela, é motivo de orgulho ver crianças e adolescentes tendo oportunidades em meio as dificuldades em que vivem."Eu fico muito feliz com a empolgação do meu neto, eu também faço faço parte da da arte, da música, que é muito importante para nos empoderar e saber que nós conseguimos, somos todos capazes. Eu achei lindo ver essas crianças aqui fazendo o que eles estão fazendo. E eles estão muito felizes. Eu agradeço a prefeitura porque nós precisamos", contou ela, muito emocionada.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, várias ações de acolhimento foram organizadas para receber veteranos e novatos, estimulando o interesse para mais uma jornada de estudos. São atividades para apresentar as equipes da escola, falar de projetos e incentivar a consolidação e a construção de amizades e coleguismo entre os estudantes.

As escolas optaram por diferentes iniciativas que vão acontecer nas unidades de todo o estado durante a primeira semana. Entre elas estão a apresentação das equipes pedagógica, administrativa e de apoio, palestras, visitas de ex-alunos que vão falar de suas experiências na escola em uma ação “Eu sou você, amanhã”, roteiros guiados pelos veteranos e integrantes dos Grêmios Estudantis para os novos alunos conhecerem todos os espaços, tapete vermelho e música ambiente, plantio de mudas para simbolizar uma nova fase de construção do conhecimento, além da distribuição de lembranças e o registro de sonhos e perspectivas dos alunos lançados em balões coloridos.