Homem é atingido for fio elétrico e sofre acidente de moto na Ilha do Governador, Zona Norte do RioReprodução

Publicado 06/02/2023 12:08

Rio - Um homem caiu de moto após ser atingido por um fio elétrico na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, no último domingo (5). Felipe Moreira, de 37 anos, precisou ser atendido pelos bombeiros depois que o galho de uma árvore se partiu e caiu sobre o cabo de energia de um poste, partindo-o e acertando o rapaz no momento em que ele passava.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel do bairro foi acionada às 16h26 para verificar uma ocorrência de queda de motocicleta na Rua Jordão de Oliveira, 105, na região da Freguesia.



No local, os militares prestaram atendimento médico ao rapaz, que foi removido para o Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha do Governador. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ele foi atendido e recebeu alta no mesmo dia.



Após socorrerem a vítima, os bombeiros recolheram para a calçada, o fio que estava no meio da rua, e isolaram a área do poste com fitas de sinalização. Também foi realizada a poda da árvore que quebrou.