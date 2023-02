Márcia Vitória, 17 anos, foi baleada durante intenso confronto na Gardência Azul no dia 20 de janeiro - Arquivo Pessoal

Rio - A adolescente Márcia Vitória Sá Cardozo, 17 anos, baleada na Gardênia Azul, Zona Oeste , no último dia 20, tem quadro de saúde estável após mais de 15 dias internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Márcia Vitória chegou a ficar em coma, respirando com a ajuda de ventilação mecânica e em estado gravíssimo. Ela ainda passou por duas cirurgias no abdômen e uma na perna. Por conta de complicações, acabou perdendo o baço. Apesar disso, agora ela está consciente e fora de perigo.De acordo com a irmã da paciente, Beatriz Vitória Sá Cardozo, 22 anos, ela está apresentando melhoras a cada dia, mas ainda não está 100% bem.“Ainda falta um tempo para ela recuperar mesmo, bem ainda não está não, mas Deus tá no controle. Estamos confiantes, primeiramente em Jesus, depois nos médicos. Estamos aguardando ansiosos cada dia a recuperação dela”, comentou.Beatriz contou ainda um pouquinho sobre a irmã. “Ela é muito vaidosa e muito fã da Vivi Noronha (ex-mulher do Mc Poze), nesse momento a gente até queria que ela fizesse um videozinho mandando um beijo pra ela, pra poder animar”, pediu.A família tem tentando mostrar para a adolescente o quanto ela é amada através de atenção, carinho e até mesmo buquê de flores já levaram para ela no hospital.Márcia Vitória foi baleada quando deixava a casa da tia do namorado para voltar para a dela, por conta do perigo da região, quando uma troca de tiros começou. A vítima ainda tentou se proteger atrás do portão e, após cessarem os disparos, gritou pedindo ajuda, momento em que vizinhos passaram a socorrê-la.Em imagens que circularam nas redes sociais, foi possível ver o momento em que uma mulher, que seria a jovem, é carregada no colo e colocada em um veículo do estilo picape, que deixa a comunidade.O confronto na região aconteceu quando traficantes do Comando Vermelho tentaram invadir a comunidade, atualmente dominada por milicianos.Na época do ocorrido, a Polícia Militar informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram verificar a informação de que criminosos estariam circulando armados pela Gardênia Azul. Ao chegarem ao local, os agentes foram atacados a tiros, houve confronto e os bandidos conseguiram fugir. Também em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver viaturas da corporação na comunidade e até mesmo um veículo blindado.