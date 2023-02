A Operação Ameaça Aérea, deflagrada pela DAIRJ, tem como objetivo combater a fabricação de balões - Divulgação / PCERJ

A Operação Ameaça Aérea, deflagrada pela DAIRJ, tem como objetivo combater a fabricação de balõesDivulgação / PCERJ

Publicado 06/02/2023 12:54 | Atualizado 06/02/2023 13:16

Rio - Policiais da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) deflagraram, na manhã desta segunda-feira (6), a operação Ameaça Aérea, para combater a fabricação e a venda de produtos ligados à soltura de balões, que representam grande risco à segurança da aviação. Até o momento, quatro pessoas foram presas em flagrante. As identidades delas não foram divulgadas.



De acordo com informações da corporação, os agentes estiveram nas ruas para cumprir oito mandados de busca e apreensão em locais que seriam utilizados como uma fábrica clandestina de balões.



As investigações apontaram para oito pontos que seriam utilizados para fabricar e vender balões nos bairros de Campo Grande, Sulacap, Vila Valqueire, Taquara, Jacarepaguá, na Zona Oeste, e Ramos, na Zona Norte.



Nos endereços, os agentes apreenderam objetos relacionados aos crimes investigados e, ainda, diversos dispositivos eletrônicos e celulares que, conforme a polícia, poderão auxiliar na identificação dos autores.



A ação contou com o apoio operacional da Delegacia de Defraudações (DDEF), Delegacia de Proteção ao Meio-Ambiente (DPMA), Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD).