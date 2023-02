Ação durante o fim de semana teve multas por estacionamento irregular - Divulgação / Seop

Publicado 06/02/2023 12:57

Rio – A Secretaria de Ordem Pública (Seop) rebocou 83 veículos estacionados de forma irregular e aplicou 283 multas durante este fim de semana no município do Rio. Apenas na região das praias do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Grumari, na Zona Oeste, foram removidos 23 automóveis, sendo seis pela realização de transporte ilegal, e apreendidos 13 coletes de guardadores de carros não regularizados.

Equipes da secretaria e da Guarda Municipal também atuaram no ordenamento dos blocos e nas praias. Desde sexta-feira (3), centenas de itens de ambulantes irregulares foram apreendidos e quatro empresas que não patrocinam oficialmente o carnaval de rua foram multadas pela realização de marketing de emboscada - associando a marca ao evento sem possuírem permissão para isso.

“O trabalho realizado pela Seop tem como principal objetivo trazer ordenamento e propiciar um ambiente mais harmônico para os cariocas e turistas. Sabemos que somos um uma cidade com vocação turística, com vida ativa e agitada, e seguiremos atuando para termos tudo isso, mas sempre conciliado com a ordem pública e do bem-estar coletivo”, destaca o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Ainda neste final de semana, as equipes da Guarda Municipal que atuaram na Operação Verão aplicaram 502 multas na orla das zonas Sul e Oeste. Em ações de fiscalização aos barraqueiros, foram realizadas 37 autuações, sendo 21 por privatização da areia. Foi também registrado um caso de criança que havia se perdido – ela foi encontrada e devolvida aos responsáveis.

"Essa é mais uma ação integrada que estamos fazendo na região, assim como a de ordenamento do estacionamento dos ônibus de turismo", acrescentou o Subprefeito da Barra, Raphael Lima.

Outras ações de ordenamento

A Seop apreendeu, neste sábado (4) e domingo (5), um total de 55 itens em ações de ordenamento nas quais pessoas em situação de rua e usuários de drogas foram abordados – dentre os objetos localizados estavam 15 facas, 12 outros perfurocortantes e 10 metros de fio. Além disso, agentes da secretaria verificaram 11 denúncias de perturbação do sossego contra bares nos bairros de Vista Alegre, na Zona Norte, e Copacabana, na Zona Sul. Foi constatado que três deles estavam desrespeitando a lei e multas foram aplicadas.