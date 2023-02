Estação Guignard, no Recreio - Reprodução

Estação Guignard, no RecreioReprodução

Publicado 06/02/2023 12:16 | Atualizado 06/02/2023 12:49

Rio - Um homem foi preso, na madrugada desta segunda-feira (6), depois de ser flagrado vandalizando uma estação de BRT. O suspeito foi localizado por meio das câmeras de segurança do local.

O crime ocorreu na estação Guignard, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Uma equipe do BRT Seguro foi acionada pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio e, ao chegar ao local, conseguiu prender o indivíduo.

De acordo com o BRT Seguro, o homem teria desferidos chutes na parede lateral da estação, que entortaram a estrutura. Ele foi inciciado por dano ao patrimônio público.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).