Paciente de 53 anos conseguiu, segundo a prefeitura, se jogar da ambulância que a transportavaReprodução

Publicado 06/02/2023 13:05

Rio - Uma mulher de 53 anos caiu da ambulância da qual era transportada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A paciente Denise Gonçalves foi encontrada por pessoas que passavam pelo local caída no asfalto perto da sede da prefeitura, no Centro do município, na tarde do último sábado (4).

Denise estava internada no Hospital Municipal Abidon Gonçalves e havia apresentado uma melhora no quadro de saúde. No momento da queda, ela estava sendo transferida para o Posto de Saúde da Vila São João, onde terminaria o tratamento.

Em nota, a prefeitura afirmou que, apesar da paciente ter sido colocada na ambulância da forma correta e com cinto de segurança, a chefe da equipe não teria ficado com ela no salão da ambulância, possibilitando que Denise pudesse se jogar do veículo em movimento. A Secretaria de Saúde disse que uma sindicância foi aberta para apurar as circunstâncias do acidente e a profissional, afastada enquanto durar a investigação.



Ainda de acordo com o posicionamento da prefeitura, a paciente está bem, estável e não teve nenhum problema de saúde a mais com a queda, o que ficou constatado através de exames. A paciente, ainda, apresentou episódios de desorientação e será avaliada por uma equipe psiquiátrica.