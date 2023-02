A carga foi recuperada e o motorista do veículo não ficou ferido - Divulgação

A carga foi recuperada e o motorista do veículo não ficou feridoDivulgação

Rio - A Polícia Militar impediu um furto de carga de celulares avaliada em R$ 20 mil e resgataram um motorista que estava sendo sequestrado na Linha Vermelha, Altura de Duque de Caxias, na Baixada, nesta segunda-feira (6).

De acordo com a corporação, equipes do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) estavam em deslocamento quando tiveram atenção voltada para duas motocicletas sem placas com quatro ocupantes seguindo um veículo.

Ao avistarem a equipe policial, os suspeitos que estavam na moto atiraram contra os militares e fugiram em direção a comunidade do Lixão, em Caxias. Após contato com o motorista do carro, os policiais foram informados que o mesmo estava sendo sequestrado pelos criminosos. Ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi encaminhada para a 59ªDP (Duque de Caxias)