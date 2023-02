Rodovia Rio-Santos foi liberada às 7h após interdição durante a madrugada - Divulgação/CCR RioSP

Rodovia Rio-Santos foi liberada às 7h após interdição durante a madrugadaDivulgação/CCR RioSP

Publicado 09/02/2023 08:31

Rio - A Rodovia Rio-Santos, a BR-101, foi liberada no início da manhã desta quinta-feira (7), após ter sofrido uma interdição entre os quilômetros 476 e 428, no município de Mangaratiba, na Costa Verde. A concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da via, decidiu interromper a circulação de veículos para evitar ocorrências, por conta do risco de deslizamentos de terra provocados pela forte chuva que atingiu a região nesta quarta-feira (8).

A pista foi fechada à 0h07 em ambos os sentidos e foi realizada uma vistoria, que constatou que não havia risco de incidentes. A rodovia foi liberada para o tráfego às 7h de hoje. Na noite de ontem, a Defesa Civil municipal de Mangaratiba informou que houve registro de deslizamento de terra na Rio Santos, na altura de Praia Grande. Na ocasião, os motoristas só puderam trafegar no trecho pelo acostamento.

A cidade também sofreu com um deslizamento de encosta e deslocamento de pedras na RJ-014, na altura da Praia Pequena e da Praia de Axixá, no bairro de Itacuruçá. Segundo a Prefeitura de Mangaratiba, na manhã desta quinta-feira, o trecho de Axixá permanece interditado. A Defesa Civil vai fazer avaliação durante o dia de hoje e a Secretaria de Serviços Públicos está nas ruas limpando e fazendo os reparos necessários.

Mortes no estado do Rio

Na terça-feira (7), o temporal provocou a morte de Aylla Sophia, de 2 anos, após uma casa desabar no Morro da Chácara do Céu , no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Os bombeiros chegaram a ser acionados para a Rua Tenente Marques de Sousa, às 19h58, mas encontraram a menina já sem vida. No local, uma sirene havia sido acionada às 19h50. Já no Morro do Santo Amaro, no Catete, na Zona Sul, José Sirlei Carvalho Dinos foi vítima do desabamento de uma varanda. O idoso chegou a ser encaminhado com vida para Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos.