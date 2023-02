Desabamento no Catete causado pelas fortes chuvas - Pedro Ivo/Agência O Dia

Desabamento no Catete causado pelas fortes chuvasPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 09/02/2023 08:24

Rio - A Defesa Civil Municipal interditou, na última quarta-feira (8), cinco imóveis na Rua Pedro Américo, no Morro do Santo Amaro, localizado no Catete, Zona Sul do Rio. As interdições ocorreram após o desabamento de parte de uma casa do local , que vitimou um idoso. Algumas construções da região ainda correm risco de desmoronamento devido ao forte temporal que causou desastres pela cidade De acordo com informações da Secretaria de Ordem Pública (Seop), agentes da pasta estiveram no local e comprovaram que houve desabamento parcial do muro de contenção que suporta um trecho da via de pedestres.Os engenheiros também constataram risco iminente de desmoronamento do trecho da via de pedestres da vila, do muro de contenção remanescente e de novos escorregamentos e rolamento de pedras. Com a possibilidade de uma nova tragédia acontecer, os profissionais decidiram por embargar a área.Ainda conforme a pasta, após a interdição dos cinco imóveis, o laudo foi encaminhado para a Fundação Geo-Rio. A instituição, formada por engenheiros e geólogos, realiza vistorias e define as obras necessárias para garantir a segurança da população.