Rio entra em estágio de mobilização na tarde desta sexta-feira (10)Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/02/2023 17:14

Rio - O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 18h desta sexta-feira (10), devido aos registros de chuva acima de 10mm em 15min em pelo menos 2 estações: Estrada Grajaú/Jacarepaguá (28,2 mm) e Grajaú (24 mm), na Zona Norte do Rio. Às 19h45, a cidade retornou ao estágio de mobilização, segundo nível em uma escala de cinco, devido à redução dos acumulados de chuva nas últimas horas. No entanto, a orientação continua para que pedestres e motoristas fiquem em um lugar seguro.

No momento, núcleos de chuva fraca a moderada atuam na cidade do Rio de Janeiro, ocasionando chuva fraca a moderada isolada na última hora. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuaram em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Os núcleos mais intensos foram sobre a Zona Norte, Tijuca e Barra-Jacarepaguá ocasionando chuva forte a muito forte nas proximidades.

Na Zona Oeste, também choveu muito forte. Nas últimas horas, choveu 31,2 mm na Avenida Brasil/Mendanha, 19 mm na Barra/Riocentro e 15,2 em Campo Grande.

Às 19h15, o Alerta Rio informou que os núcleos de chuva que atuam na Zona Oeste do Rio, principalmente em Guaratiba, Grota Funda e Sepetiba começam a se afastar da região, em direção ao oceano. Previsão de chuva moderada nesta região na próxima hora.

Além disso, um núcleo começa a atuar no entorno da região da Grota Funda, podendo gerar pancadas de chuvas na próxima hora. Também podem se formar outros núcleos de chuva sobre a cidade e seu entorno, podendo gerar pancadas de chuvas isoladas nas próximas horas.



Há registro de chuva em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Entre 17h15 e 17h30 choveu 12mm no Grajaú, 11,2mm na Grajaú/Jacarepaguá, 11mm na Piedade e na Muda, 9,4mm no Grande Méier, 8mm no Tanque, 7,4mm em São Cristóvão, 6,6mm no Alto e 6,4mm na Ilha. Também chove com intensidade na Saúde, Piedade e Tijuca.

Bolsões de água pela cidade

Há registro de bolsões d'água nas seguintes localidades:

- Rua São Francisco Xavier, no Campo de São Cristóvão e na Rua Bela

- Rua Ituverava no Anil, Estrada do Gabinal na Freguesia e na Rua Macembu na Taquara.

Equipes da Prefeitura já foram acionadas.

Transtorno no transporte público

A SuperVia informou que, em função das fortes chuvas que causaram pontos de alagamentos nas proximidades da estação Méier, trens do ramal Santa Cruz podem aguardar ordem de circulação.

Passageiros que precisam do serviço do MetrôRio para voltarem para casa também relatam atrasos nas viagens.





Câmeras do COR registram chuva na região.



