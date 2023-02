Manuelle dos Santos Freitas, 14 anos, deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) - Divulgação

Manuelle dos Santos Freitas, 14 anos, deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) Divulgação

Publicado 12/02/2023 12:43

Manuelle dos Santos Freitas, 14 anos, Rio - A adolescente, 14 anos, baleada no pescoço durante um ataque a tiros em praça de Duque de Caxias , Baixada Fluminense, será submetida neste domingo (12) a uma Angio-Tomografia de controle, na tentativa de identificar algum agravo da lesão. A jovem foi atingida pelo disparo durante uma execução na Rua Nossa Senhora da Aparecida, no Pilar, por volta das 23h de sexta-feira (10). Na ocasião, um homem, alvo dos criminosos, morreu no local.

Manuelle foi socorrida ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) e está internada no CTI 2 do hospital. De acordo com a direção do hospital, a paciente se encontra estável, lúcida, orientada, sem alterações neurológicas, movimentando os quatro membros e sem sangramentos. A bala segue alojada na região cervical alta, nas proximidades de grandes vasos sanguíneos.

"Por ora, a paciente não apresenta indicação de intervenção neurocirúrgica ou vascular, mantendo-se internada no CTI para observação e monitorização, devido a risco de lesões tardias decorrentes do trauma.

Segue em acompanhamento conjunto com as especialidades cirúrgicas. Ainda sem previsão de alta hospitalar", informou a unidade.

O caso

Segundo familiares, a jovem estava lanchando na praça quando ouviu disparos e, em seguida, percebeu que estava ferida. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime e câmeras de segurança podem ajudar na conclusão do caso. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Segundo a polícia, bandidos que estavam em um carro atiraram na direção do homem, que morreu na hora. A vítima fatal não teve a identidade revelada. A principal linha de investigação é de execução.