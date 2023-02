Evento acontece na próxima terça-feira (21) e debate o desenvolvimento econômico sustentável e social do Rio - Divulgação

Evento acontece na próxima terça-feira (21) e debate o desenvolvimento econômico sustentável e social do RioDivulgação

Publicado 16/02/2023 12:13 | Atualizado 16/02/2023 12:37

Rio – O Instituto Coalizão Rio, a Anzorj (Associação de Negócios da Zona Oeste) e o Campo Olímpico de Golfe vão realizar, na próxima terça-feira (21), um megaevento com palestras e debates sobre desenvolvimento econômico sustentável e social no estado do Rio de Janeiro.

O Integra 2023 contará com Hugo Leal, secretário de Estado de Economia do Mar e Energia e deputado federal licenciado; Nicola Miccione, secretário de Estado da Casa Civil do Rio; e José Mauro Coelho, ex-presidente da Petrobras e ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia.

Além das palestras, haverá um painel com empresários e prefeitos de municípios do estado sobre temas importantes para o desenvolvimento. O objetivo final é fortalecer a imagem do Rio, melhorar o ambiente de negócios e competitividade, estimular a captação de novos investimentos e incentivar e desenvolver o empreendedorismo, a inovação e a desburocratização.

Sediado no salão de grandes eventos do Campo Olímpico de Golfe, o evento acontece das 10h ao meio-dia, no formato de um café da manhã.

Interessados em participar podem comprar o ingresso por R$ 65, através do pix 15773895000255, ou por transferência bancária. A conta é 31990-2, da agência 3239 do Itaú. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (21) 99995-2155.

O Campo Olímpico fica na Avenida General Moisés Castelo Branco Filho, 700, na Barra da Tijuca.

Histórico

O Instituto Coalização Rio é uma entidade sem fins lucrativos composta por mais de 587 líderes políticos, setoriais e empresariais, que tem como objetivo promover o debate ético e transparente de temas estratégicos para a formulação de políticas públicas, tudo voltado ao desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro.