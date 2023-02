PM foi acionada para checar a ocorrência do homem morto a tiros no Centro de Freguesia - Marco Moreira / Agência O Dia

Publicado 25/02/2023 11:39

Rio - Um ex-policial militar foi morto a tiros na manhã deste sábado (25), no Centro da Freguesia, Zona Oeste do Rio. De acordo com testemunhas, Leandro Oliveira Coelho, de 50 anos, estava caminhando com uma mulher pela calçada quando se aproximou de um carro branco. De dentro do veículo, os criminosos atiraram contra o homem com cerca de dez disparos. Um dos ocupantes do veículo ainda teria descido e atirado mais vezes contra a vítima, que já estava caída no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h. No local, os militares constataram o óbito e encaminharam uma mulher ferida ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Elisângela Pereira, de 46 anos, mulher de Leandro, foi baleada no braço.

A Polícia Militar também esteve no local. De acordo com a corporação, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram informadas sobre tiros na esquina da Estrada da Gabinal com a Estrada de Jacarepaguá. Chegando lá, os agentes encontraram Leandro morto e Elisângela ferida.

Ainda segundo a Polícia Militar, Leandro não faz parte das fileiras da corporação desde 2011 e exerceu a sua última função no posto de Capitão.

Procurada, a Polícia Civil informou que a perícia já foi realizada e que "outras diligências estão em andamento para apurar a motivação e a autoria do crime". A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso.

* Matéria de Marco Moreira e do estagiário Fred Vidal, sob supervisão de Iuri Corsini