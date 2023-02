Hospital Estadual Alberto Torres - Divulgação

Publicado 25/02/2023 11:59

Rio - Uma adolescente de 15 anos foi atingida por uma bala perdida no braço esquerdo, na noite desta sexta-feira (24), em Jardim Catarina, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A menina brincava no portão de casa, junto com uma prima, quando foi baleada.

Inicialmente levada para a UPA de Santa Luzia, a garota foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, também em São Gonçalo, onde permanece internada, em estado estável, após a cirurgia para a extração do projétil.

Em nota, a Polícia Militar afirma desconhecer confronto envolvendo agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) na região e que foi notificada da ocorrência quando a adolescente já estava no hospital.

O caso foi encaminhado para a 74ªDP (Alcântara), que vai investigar a situação.