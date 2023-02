Renda obtida pela reciclagem será convertida aos catadores contratados - Divulgação

Renda obtida pela reciclagem será convertida aos catadores contratadosDivulgação

Publicado 25/02/2023 13:56

Rio - O Carnaval da Sapucaí 2023 entrou para o Guinness World Records - Livro dos Recordes - como a maior ação de reciclagem de latinhas do mundo. O projeto Recicla Sapucaí registrará cerca de 10 toneladas de alumínio com base nos recolhimentos durante os desfiles da Série Ouro, Grupo Especial e da estimativa do Desfile das Campeãs.

O anúncio oficial da quebra do recorde será realizado por volta das 20h neste sábado (25), logo antes do Desfile das Campeãs.

A ação foi uma iniciativa do Sesc RJ, que contou com apoio do Instituto Fecomércio de Sustentabilidade (Ifes), Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas). Toda a renda obtida será revertida aos 108 catadores contratados.

Além de alumínio, a força-tarefa também recolheu outros itens, como garrafas PET e resíduos depositados nas 15 máquinas Retorna Machine. Já a ReVIDRO triturou garrafas de vidro dispensadas pelos bares, transformando-as em areia. Esse processo reduz o volume e reduz com os riscos de acidentes causados pelo manuseio do material.

Em diferentes setores do Sambódromo, também foram dispostas bombonas coletoras de óleo, onde foram depositadas dezenas de litros de óleo vegetal oriundas das cozinhas das áreas de alimentação. Todo o material foi destinado à reciclagem.

O Carnaval da Sapucaí também contou com a presença de roupas produzidas com recicláveis e desenhadas pelo estilista Guilherme Tavares.