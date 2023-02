Prefeito de Barra Mansa tem diversos ferimentos ao tentar ajudar vizinho que estava sendo atacado por pitbull - Divulgação

Publicado 25/02/2023 15:56 | Atualizado 25/02/2023 16:44

Rio - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, foi atacado por um cachorro da raça pitbull, na noite de sexta-feira (24), ao tentar ajudar um vizinho que estava sendo atacado pelo animal. Os dois tiveram teve diversos ferimentos pelo corpo e estão internados na Santa Casa de Misericórdia, no centro da cidade.

De acordo com informações da prefeitura, Rodrigo estava em casa com a família e ouviu pedidos de socorro do vizinho. Ele saiu para ajudar, mas também foi surpreendido pelo cão.