DHBF investiga o crime - Divulgação

DHBF investiga o crimeDivulgação

Publicado 25/02/2023 15:00

Rio - Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros e outro ficou ferido, nesta sexta-feira (24), no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Segundo relatos das redes sociais, os dois jovens estavam jogando bola com os amigos quando milicianos invadiram o local em busca de bandidos. Os adolescentes teriam sido confundidos com traficantes da região e acabaram sendo baleados.

As testemunhas ainda afirmam que, após o homicídio, os milicianos teriam pedido desculpas pela morte dos dois e fugido.

A segunda vítima, que não teve a identidade revelada, segue internada no Hospital Municipal de Belford Roxo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga a morte de um adolescente de 16 anos. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

A Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram ao Hospital Municipal de Belford Roxo, onde dois adolescentes com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo teriam dado entrada. No local, a equipe constatou o fato. Ocorrência encaminhada para a DHBF.