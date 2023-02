Horário das barcas poderá sofrer alteração - Divulgação

Horário das barcas poderá sofrer alteraçãoDivulgação

Publicado 25/02/2023 14:42

Rio - A CCR Barcas continuará prestando o serviço de transporte aquaviário mesmo após o fim do prazo contratual, que expirou dia 11 de fevereiro. No entanto, a concessionária afirmou que só tem recursos para a manutenção da grade operacional atual até a próxima sexta-feira, 3 de março.De acordo com a CCR Barcas, o serviço continuará funcionando normalmente enquanto aguarda a definição do tema pela justiça, mas há necessidade de um rápido desfecho do pedido de homologação, já que os recursos estão no limite.A concessionária informou que para o racionamento dos recursos, o órgão está planejando o redimensionamento para redução das viagens em diversas linhas com o objetivo de manter a operação por um maior tempo de atendimento aos clientes que necessitam do serviço e que é a sua única forma de deslocamento. Caso seja aprovada pela Secretaria Estadual de Transportes (Setrans) , essa operação racionada entrará em vigor nesta segunda-feira (27) possibilitando a continuidade dos serviços imprescindíveis nos trechos Praça XV-Arariboia, Praça XV-Paquetá e Divisão Sul, em intervalos maiores, até o dia 10 de março, sexta-feira."Reiteramos o apelo para que os poderes competentes equacionem as divergências em prol da sociedade de forma urgente, pois chegaremos ao nosso limite de recursos nos próximos 8 dias", declarou a CCR Barcas através de nota.