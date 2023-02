Sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense - Google Street View

Publicado 25/02/2023 15:50

Rio - O corpo de Jorge Rodrigo de Oliveira Fernandes, de 40 anos, irmão do vereador Paulinho Juventude (PDT), foi sepultado na tarde deste sábado (25) no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense. Dois ônibus foram alugados para levar as pessoas de São João de Meriti, onde Paulinho exerce seu mandato, até o cemitério.

O homem foi assassinado a tiros nesta quinta-feira (23) em Belford Roxo por mais de 20 disparos. O crime aconteceu próximo à Praça da Caramuru, no bairro de São Bernardo. Por volta das 20h, uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos. Eles aguardavam em um carro prata até que a vítima entrasse na rua. Em seguida, os suspeitos aceleraram para se aproximar do homem, desceram do veículo e realizaram mais de 20 disparos.

Nas redes sociais, a influenciadora digital Tati Rezende, mulher da vítima, desabafou. "Deus sabe o que faz, sim. Eu não duvido disso. Mas nem por isso minha dor é menor. Só espero que logo esse buraco se transforme em saudade dos tantos momentos maravilhosos que vivemos juntos. Te amo para sempre", publicou.

"Minha família foi cruelmente desfeita. E eu não tenho palavras para descrever a dor que está sendo para mim e para todos que conheciam esse homem. Jorginho sempre foi um super amigo, o que fazia de tudo para me ver feliz e era assim também com todo mundo que ele amava. Deus, me ajuda nesse momento com muita força, é só isso que te peço", concluiu Tati.

O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (24), um cartaz para auxiliar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na localização dos suspeitos do crime. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para encontrar os autores e a motivação do homicídio.

Gerente de um galpão de caminhões, Jorge trabalhava na empresa há aproximadamente quatro anos. Ele deixa a mulher e três filhas.