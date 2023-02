Casal foi preso nesta sexta-feira (24) em um apartamento na Zona Sul do Rio - Reprodução TV

Casal foi preso nesta sexta-feira (24) em um apartamento na Zona Sul do RioReprodução TV

Publicado 25/02/2023 19:32 | Atualizado 25/02/2023 19:39

Rio - A juíza Daniele Lima Pires Barbosa, do 5º Juizado de Violência Doméstica, decretou, neste sábado (25), em audiência de custódia, a prisão preventiva de Patrícia de Paiva Reis, de 35 anos, e de, Rafael Machado de Costa, 41, suspeitos de sequestrarem e internarem a idosa Maria Aparecida de Paiva, 65, mãe da suspeita. O casal foi preso nesta sexta-feira (24) em um apartamento na Zona Sul do Rio por agentes da 9ª DP (Catete).

Segundo a decisão da juíza, o crime é grave pois os suspeitos privaram a liberdade da vítima por mais de 15 dias em clínicas psiquiátricas apenas para interesse próprio. Patrícia, que é filha da idosa, teria cometido o crime para forçar a retirada da queixa de maus-tratos contra os dois netos, de 2 e 9 anos, na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

"O comportamento inescrupuloso dos indiciados aponta a mais absoluta inadequação para a vida em sociedade, ultrapassando os limites morais e legais com sua conduta, com o intuito de garantir a isenção de seus atos violentos anteriores, perpetrados contra seus próprios filhos, sendo a vítima dessa nova ação criminosa sua própria mãe e sogra", escreveu a juíza.

"Ademais, tem-se que a vítima informou que essa não seria a primeira tentativa dos indiciados em mantê-la em cárcere privado, sob o mesmo modus operandi, qual seja, mediante sua internação compulsória, havendo, ainda, inquérito em face dos indiciados de situação de sequestro mediante internação de outra vítima, tudo a indicar que a situação dos autos não se trata de fatos isolados, mas de verdadeira reiteração criminosa", completou Daniele.

Também neste sábado (25), as duas clínicas que receberam a idosa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, foram interditadas por agentes da 9ª DP. Os estabelecimentos são investigados por terem sido usados para a prática do crime de sequestro qualificado. Funcionários dos locais serão ouvidos.