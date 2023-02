Drogas estavam escondidas na lataria do carro do suspeito - Reprodução

Drogas estavam escondidas na lataria do carro do suspeitoReprodução

Publicado 25/02/2023 18:46 | Atualizado 25/02/2023 19:04

Rio - Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi preso na tarde deste sábado (25) na Avenida Brasil, altura do bairro de Acari, na Zona Norte do Rio. Ele estava indo em direção a Itaboraí, na Região Metropolitana do estado, quando foi interceptado.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) interceptaram um carro que transportava uma grande quantidade de drogas, na favela de Acari, Zona Norte do Rio de Janeiro. Os entorpecentes estavam escondidos na lataria do veículo.

De acordo com o comando da unidade, a equipe recebeu dados do setor de inteligência e conseguiu localizar o carro no momento em que o motorista deixava a referida comunidade, com destino à cidade de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Após a abordagem, os militares realizaram uma revista no interior do automóvel e localizaram uma grande quantidade de cocaína. Diante dos fatos, o preso, que já possui passagens por tráfico de drogas, foi encaminhado para a 40ª DP (Honório Gurgel), onde o caso foi registrado.