Clínica Revitalis, em Petrópolis, foi interditada; funcionários serão investigados - Reprodução

Publicado 25/02/2023 17:15

Rio - Agentes da 9ª DP (Catete) interditaram, neste sábado (25), as duas clínicas psiquiátricas que receberam a idosa Maria Aparecida de Paiva, de 65 anos, vítima de um sequestro supostamente ordenado pela própria filha e pelo genro . O casal foi preso nesta sexta-feira (24) em um apartamento na Zona Sul do Rio.

Os estabelecimentos estão localizados em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Os policiais chegaram por volta das 11h na Clínica Revitalis, situada na Estrada Bernardo Coutinho, no distrito de Araras. O local é investigado por ter sido usado para a prática do crime de sequestro qualificado. O mesmo aconteceu com a Clínica Vista Alegre, no bairro Corrêas, que também hospedou a idosa antes de ser transferida para a Revitalis.

O delegado Felipe Santoro, titular das investigações da 9ª DP, explicou que ficou proibido a admissão de novos pacientes e ficou determinado que todos os internados sejam transferidos para estabelecimentos congêneres. Os profissionais das duas clínicas também serão investigados. Os agentes buscam ainda a identificação da equipe que realizou o sequestro e a sua localização.

"As investigações caminham para identificar a equipe e a empresa que foi contratada para realizar o sequestro na Rua do Catete que, através de uma ambulância, levaram a idosa até a clínica em Petrópolis. A gente quer saber quem foi que realizou esse rapto, esse sequestro e levou a idosa até a clínica. Também vamos apurar a conduta dos médicos, funcionários, enfermeiros e diretores das duas clínicas que mantiveram a idosa internada por esses longos 17 dias", explicou Santoro.

Relembre o caso

As investigações indicam que Maria não tinha nenhuma doença ou necessidade terapêutica, mas foi mantida contra sua vontade nas unidades particulares de saúde. A suspeita, que seria sua filha, teria cometido o crime para forçar a idosa a retirar queixa de maus-tratos contra os dois netos, de 2 e 9 anos, na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

A denúncia poderia provocar a perda da pensão que Patrícia de Paiva Reis, de 35 anos, recebe do ex-marido, pai dos filhos, pela guarda das crianças. Segundo a investigação da Polícia Civil, a idosa foi internada no último dia 6 deste mês, após ser abordada pela própria filha na saída de uma agência bancária. Assim que saiu, a mulher foi colocada dentro de uma ambulância por dois homens.

Em depoimento aos policiais, a idosa acreditou estar sendo vítima de um crime de “saidinha de banco” ou sequestro relâmpago, mas percebeu que o fato acontecia a mando de sua filha, já que um dos criminosos disse que “era coisa de família”.

Patrícia já teria tentado, sem sucesso, internar a mãe em outra ocasião. Na data em questão, ela passou por atendimento do Samu, mas a equipe médica de socorro, negou que a mãe da vítima tivesse sinais de problemas psiquiátricos, por isso a internação não se justificava.

O que dizem as clínicas

Procurada pela reportagem, a Clínica Revitalis informou que foi procurada por Patrícia que solicitou a internação de sua mãe no dia 17 de fevereiro dizendo que ela tinha "históricos de depressão com episódios de confusão mental".

O estabelecimento ressaltou que foi necessária uma observação para conclusão diagnóstica mais precisa, depois de uma avaliação médica e entrevista com a familiar. Depois de cinco dias na clínica, com abordagem multidisciplinar da equipe, foi constatado que Maria não apresentava sinais para a internação.

"Vale ressaltar que em nenhum momento houve resistência ou recusa por parte da paciente em permanecer sob tratamento. Nossa equipe conta com psiquiatras, psicólogos e profissionais de enfermagem qualificados, e todos os protocolos foram seguidos, sem nada que fugisse à normalidade. A Revitalis atua com profissionalismo e sem nenhuma ligação pessoal com familiares de pacientes sobre qualquer outro interesse que não seja a prestação de serviços assistenciais de saúde", diz a nota.

A Revitalis completou que entrou em contato com os familiares dos pacientes internados no local para uma transferência e aguarda a decisão para onde enviar as pessoas.

Questionada, a Clínica Vista Alegre informou que está colaborando com as autoridades e à disposição para prestar os devidos esclarecimentos sobre o caso. No entanto, não respondeu sobre o que vai acontecer com os pacientes que estavam internados no local.