Envolvidos foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara) - Reprodução

Publicado 25/02/2023 22:45

Rio - Uma briga dentro de um mercado deixou uma pessoa ferida e terminou na delegacia na noite deste sábado (25) na Freguesia de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para um princípio de tumulto em um estabelecimento comercial do bairro. De acordo com o comando da unidade, os policiais encontraram uma pessoa que havia sido ferida em um desentendimento com um outro cliente dentro do mercado.

A PM informou ainda que a vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não precisou ser socorrida até uma unidade hospitalar.

Os envolvidos foram conduzidos à 32ª DP (Taquara) para prestar mais esclarecimentos sobre o caso.