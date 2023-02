Ônibus foi atingido no para-brisa - Divulgação

Publicado 25/02/2023 19:50 | Atualizado 25/02/2023 19:55

Rio - Um ônibus foi apedrejado na tarde da última sexta-feira (24) quando passava na ponte estaiada, próximo à estação Via Parque, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O veículo estava no corredor Transcarioca quando o fato ocorreu. Não houve feridos.

Segundo o motorista que fazia a linha 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico), um grupo de jovens que estava em outro ônibus que cruzava a ponte arremessou a pedra, que atingiu o para-brisa.

De acordo com a Mobi-Rio, o veículo, que é do tipo padron, foi recolhido e levado à garagem para os reparos necessários. O prejuízo só com a reposição da peça quebrada é de cerca de R$ 1.500.