Prefeito Eduardo Paes, participa de missa pelo aniversário do Rio - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 01/03/2023 13:36

Rio - O aniversário do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (1º), foi comemorado com uma missa em ação de graças pelos 458 anos da cidade, aos pés do maior cartão-postal carioca, o Cristo Redentor. A celebração, que teve início às 7h, foi presidida pelo arcebispo Cardeal Orani João Tempesta e contou com a participação do prefeito Eduardo Paes. A banda da Guarda Municipal também esteve presente para tocar os hinos Nacional e do município.



Durante a cerimônia no Santuário Arquidiocesano, o cardeal, que é Arcebispo do Rio de Janeiro desde 2009, ressaltou a alegria em celebrar mais um aniversário da capital fluminense e destacou a importância dos cariocas se comprometerem em buscar os caminhos da paz, fraternidade prosperidade. Já o prefeito Eduardo Paes descreveu o município como um lugar especial e afirmou que a data é uma ocasião para exaltar o orgulho de ser carioca.



"É uma alegria poder festejar, aos pés do Cristo Redentor, os 458 anos da cidade. Acho que é uma oportunidade para todos se comprometerem cada vez mais com aquilo que a cidade já é em sua beleza, história e cultura. De continuarmos fazendo nossa obrigação, nossa missão de semear a paz, fraternidade e prosperidade na cidade. Desejo que todos os cariocas e aqueles que vieram morar na cidade sejam muito felizes", declarou o arcebispo.



"Parabéns a todos os cariocas. Temos sempre que lembrar que moramos num lugar especial, de uma gente especial, uma cidade que é referência em muita coisa. Não só na cultura, mas na economia criativa, no óleo e gás, uma cidade que é base de centro de pesquisas, de universidades importantes. Então, hoje, acima de tudo, é um dia para termos orgulho de ser carioca e estar no Rio de Janeiro. É amar essa cidade, mas esse amor precisa ser traduzido em gestos concretos. É cuidar da cidade, tratar com carinho", celebrou Paes.



“Somos gratos a Deus por tantas bençãos derramadas sobre o Rio de Janeiro e pedimos que abençoe esta nossa terra, cercada de belezas naturais, e esta nossa gente, iluminando os governantes, para que sempre haja paz e prosperidade nesta cidade e ela continue sendo maravilhosa”, afirmou o reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, Padre Omar.